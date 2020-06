Un cotxe queda atrapat a la Riera de Merlès, a l'alçada de La Molina

Un cotxe ha quedat atrapat a la Riera de Merlès, a l'alçada de La Molina de Puig-reig al voltant de les set d'aquesta tarda quan el seu conductor intentava creuar la riera per arribar al municipi del Berguedà. El conductor ha pogut sortir pel seu propi peu del vehicle sense problemes i no ha patit cap lesió.

Una dotació dels bombers s'ha desplaçat fins al lloc dels fets per intentar retirar el vehicle però, tal i com informen fonts del cos, la intensitat de l'aigua fa que el rescat del cotxe pugui suposar un risc pels bombers, al tractar-se d'un cotxe familiar petit, i per això han pres la decisió d'esperar a que baixi el nivell de l'aigua per poder extreure el cotxe de la riera sense perill.