Investiguen quatre focs en contenidors a Manresa en 24 hores

La Policia Local de Manresa investiga quatre incendis en contenidors que s'han produït al centre de la ciutat en les darreres 24 hores. L'últim incendi s'ha produït poc abans de tres quarts de quatre de la tarda a la Muralla del Carme, a la vorera de Can Jorba, en un punt molt proper a la plaça de Sant Domènec. Dels diferents contenidors que les flames han afecta un contenidor de paper.

Aquest era el quart dels incendis que des d'ahir al vespre s'han produït en contenidors de la ciutat. Davant la possibilitat que els focs hagin estat provocats, la Policia Local ha confirmat que ha obert una investigació per tal d'aclarir els fets i si hi ha relació entre ells.

El primer dels incendis es va produir aquest dijous a les 10 de la nit a la plaça de la Reforma. El segon es va produir minuts després de la mitjanit al carrer de les Barreres quan va declarar-se un incendi en un altre contenidor. Quan els bombers hi van arribar, ja no hi havia flames segons van informar fonts del mateix cos de bombers. Poc després, a dos quarts d'una de la matinada de divendres un altre contenidor cremava, en aquest cas al passeig de Pere III. En cadascun dels quatre incendis, una dotació hi ha treballat per extingir el foc.