Un sindicat dels Mossos denuncia manca de vehicles policials a la regió central

El sindicat policial USPAC ha denunciat públicament el que considera una «manca de vehicles» al cos dels Mossos d'Esquadra a la regió central.

El sindicat assegura que des del 2016 ha alertat que els vehicles «començaven a anar molt carregats de quilòmetres i que s'havien de prendre mesures per evitar que es pogués arribar que aquests estiguessin en un estat pèssim» i que «això impedís que no es pogués donar un servei adequat».

Des de llavors, assegura el sindicat, se'ls ha fet cas omís i ara hi ha una «manca de vehicles» perquè molts s'han anat avariant i s'han tret de circulació. Això fa, segons el sindicat, que no es pugui treballar amb «tota la seguretat necessària per a nosaltres ni per a la ciutadania», i a causa d'aquesta falta de cotxes «tampoc podem complir els nostres protocols sobre trasllat de detinguts, amb el perill que això suposa per als companys».

Per aquesta raó, el sindicat demana a la direcció general de la Policia que posi fil a l'agulla i que acceleri els tràmits d'adquisició de la nova flota de vehicles policials per un problema que segons el sindicat afecta els Mossos d'Esquadra tant a la regió central com a la resta del cos a nivell català.