Els Mossos detenen un home a Sant Vicenç per llançar mobiliari des d'una finestra i atemptar contra l'autoritat

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge al matí un home a Sant Vicenç de Castellet com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat, després que aquest llancés diversos objectes i mobiliari per la finestra del seu domicili. Els fets van tenir lloc al carrer de l'Enginyer Llansó, al bloc de pisos ubicat al número 3.

Segons han explicat fonts policials a Regió7, els Mossos van rebre un avís a les 9 del matí que hi havia un home tirant mobles i diversos objectes de grans dimensions per la finestra, a Sant Vicenç. Fins al lloc de l'incident s'hi van desplaçar efectius dels ARRO, que van intentar parlar amb l'home, visiblement alterat, i van demanar-li que els deixés entrar al domicili.

Davant la seva negativa, els agents van accedir per la força al pis i van detenir l'home per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat. Posteriorment va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on continua ingressat a hores d'ara, segons han confirmat les mateixes fonts.

Segons informació avançada per Ona Bages aquest dilluns, el detingut fa tres anys que viu ocupant un pis a l'immoble de l'Enginyer Llansó i ja havia causat anteriorment aldarulls i problemes amb el veïnat de la zona. També segons informa el mitjà, l'home patiria esquizofrènia i bipolaritat.