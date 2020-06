El conductor d'un camió que transportava runa resulta ferit en bolcar el vehicle a Martorell

Un camió que transportava runa ha bolcat aquest dimarts al matí al municipi de Martorell, a l'A-2, a la rotonda d'enllaç amb l'autopista AP-7. Segons fonts dels Bombers, el conductor ha resultat ferit amb pronòstic menys greu, per una possible fractura de clavícula, i ha estat traslladat a l'hospital de Martorell.

El passatger del vehicle no ha quedat atrapat a l'interior de la cabina, segons les mateixes fonts. L'accident s'ha produït minuts abans de les 9 del matí. El camió ha bolcat per causes que es desconeixen i ha originat una fuita d'hidrocarbur a la carretera. Han calgut tres dotacions dels Bombers per recollir el vessament i netejar la calçada, tasques que s'han allargat fins a 2/4 d'11 del matí.