Crema un pis del carrer Vic d'Igualada

Un domicili d'Igualada ha patit un incendi aquest migdia que ha obligat a actuar el cos de Bombers per extingir-lo. Tres persones han hagut de ser tractades pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), una per cremades i dues per inhalació de fum. La font de l'incendi que ha afectat a un dels domicilis del segon pis encara es desconeix.

El cos de Bombers ha enviat sis dotacions per extingir el foc del bloc de pisos del carrer Vic, que ha quedat controlat poc abans de les 4 de la tarda.