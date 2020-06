S'incendia un contenidor de la deixalleria de Manresa

Columna de fum provocada per l'incendi | ARXIU PARTICULAR

Els Bombers han rebut un avís a dos quarts de 5 de la tarda per un incendi a la deixalleria de Manresa. Malgrat que la columna de fum es pot veure des de diferents punts de la ciutat, fonts dels Bombers confirmen que es tracta d'un sol contenidor soterrat que està cremant però asseguren que la situació esta sota control i que no hi ha perill de que el foc s'estengui a altres contenidors de la deixalleria. Dues dotacions de Bombers estan treballant al lloc dels fets per intentar extingir l'incendi del contenidor.