La Diputació manté la vigilància presencial dels terrenys forestals

La Generalitat manté obert un conflicte amb el territori de la zona forestal perquè vol substituir la vigilància presencial del bosc a les torres de guaita per les videocàmeres. L'altre sistema de vigilància presencial, el que fa la Diputació a través d'una flota d'un centenar llarg de vehicles, es manté com sempre, amb una contractació d'unes 250 persones per fer el servei. Ahir al migdia, la presidenta de la Diputació, la socialista Núria Marín, va ser a Manresa per presentar la campanya d'enguany.

La Diputació de Barcelona manté la dotació d'efectius en el pla de vigilància forestal de l'estiu que s'inicia demà, dia 12 de juny. L'ens provincial hi destina 114 vehicles i 259 persones que contracta per dur a terme aquesta vigilància. Aquesta pla anomenat formalment de Protecció i Vigilància té com a objectiu «evitar i limitar els efectes dels possibles incendis forestals que es puguin produir aquest estiu».

Marín va poder explicar el pla des d'una certa tranquil·litat que li transmeten els tècnics, perquè aquesta primavera tan plujosa és una de les millors armes contra el foc al bosc. La província de Barcelona té un 50% de la superfície que és massa forestal, i 280 municipis dels 311 de la demarcació tenen boscos per patir durant els mesos d'estiu. La campanya de vigilància enguany es manté presencial com en edicions passades, «mentre el cos de Bombers analitza els nous sistemes de vigilància a través de càmeres», segons va explicar el diputat d'Espais Naturals i alcalde de Talamanca, Josep Tarín. La presidenta va recordar que la campanya de prevenció d'incendis començarà aquest divendres 12 de juny i s'allargarà fins al 30 d'agost.