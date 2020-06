Marín destaca l'acció de les ADF per la covid-19

A les ADF els faltaven mascaretes, perquè les que tenien emmagatzemades les van donar al sistema sanitari per atendre les urgències de la Covid-19. Ahir Marín va atorgar simbòlicament les mascaretes i va aprofitar per agrair públicament l'acció de les ADF, a qui va posar com a exemple de les moltes mostres de solidaritat que hi ha hagut al país.