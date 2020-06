El pla de prevenció incorpora aquest any el municipi de Calaf

Els vigilants atendran un total de 484.813 hectàrees forestals, que representen el 98,7 % de la superfície forestal de la demarcació de Barcelona. I el treball es du a terme en les hores de màxim perill d'incendi forestal, entre les 12.30 i les 19.30 hores, durant tots els dies de la setmana del període establert.

Aquest dispositiu compta també amb la participació de 273 ajuntaments, 125 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d'agrupacions de defensa forestal i altres administracions per a aquest objectiu comú. D'entre les novetats d'aquest any destaca la incorporació dels municipis de Sant Cugat del Vallès, Calaf, Cerdanyola del Vallès i Santa Maria de Besora; així com el nou disseny de la imatge dels 114 vehicles que la Diputació ha contractat per a la campanya.