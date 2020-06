Tres ferits en un xoc frontal entre dos turismes a Urús, a la Cerdanya

Tres persones van resultar ferides aquest dimecres a la nit en un accident de trànsit al municipi d'Urús, a la Cerdanya. Dos turismes van xocar frontalment a la carretera C-162, segons fonts dels Bombers, que van treballar al lloc de l'accident amb dues dotacions.

Cap dels passatgers va quedar atrapat a l'interior dels vehicles. Tots ells van ser atesos per personal del SEM per ferides lleus, segons fonts dels Bombers, i van ser traslladats a l'Hospital de Puigcerdà. L'accident es va produir a 3/4 d'11 de la nit per causes que es desconeixen.