L'Audiència Provincial confirma la pena de 8 mesos de presó per a l'activista manresà Berni Sorinas

L'Audiència Provincial no ha acceptat el recurs presentat per l'activista manresà Berni Sorinas, i ha ratificat la condemna de 8 mesos de presó i una multa de 180 euros per un delicte de resistència greu als agents de l'autoritat i un delicte lleu de lesions.

Els fets es remunten al novembre del 2016, quan l'activista va participar en una manifestació de la PAHC Bages contra la pobresa energètica arran de la mort en un incendi d'una dona de Reus que no podia pagar la llum i va encendre una espelma per poder-s'hi veure. La detenció es va produir un cop acabada l'acció de protesta, a Endesa. L'altre activista manresà jutjat en el procediment, Marc Garcés, va resultar absolt dels mateixos delictes.