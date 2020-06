Ferit el conductor d'una moto en accidentar-se tot sol a Peramola

Un home ha resultat ferit aquest dissabte al migdia amb una possible fractura de turmell com a conseqüència d'un accident que ha patit mentre circulava amb la seva moto, de matrícula andorrana, per la carretera IAU-8, entre Peramola i la Torre de Rialb, i en el qual no s'ha vist implicat cap altre vehicle. Es tracta d'un home de nacionalitat portuguesa, que hauria caigut tot sol, segons han apuntat fons dels Bombers. Ha estat traslladat pel SEM a l'hospital de la Seu d'Urgell