Centenars de persones es manifesten a Manresa contra la presumpta agressió racista al jove de Sant Feliu Sasserra

Centenars de persones participen en una manifestació a Manresa per denunciar la presumpta agressió racista per part de sis mossos contra un jove a Sant Feliu Sasserra. La marxa, portava per lema 'Contra els abusos policials i contra el racisme', ha començat a les set de la tarda a la plaça Sant Domènec, han fet una parada a Plaça Crist Rei per fer un minut de silenci en suport a les víctimes assassinades per crims racistes. Durant la protesta s'han sentit consignes com "Manresa és antiracista" o "prou impunitat pel racisme policial" i d'altres també en suport a Wubi, el jove que ha denunciar haver patit agressions i vexacions per part dels Mossos el gener de 2019.

Interior ja ha anunciat el canvi de destí dels sis agents implicats en la presumpta agressió. Avui mateix s'ha sabut la notícia i diferents personalitats com el Conseller de Treball, Afers Socials i Família del Govern de la Generalitat de Catalunya han condemnat els fets. El vídeo pertany a l'inici de la manifestació i es pot veure com una munió de gent, al crit de «Manresa és anti racista», baixa pel Passeig Pere III. Cal recordar que avui mateix, el Jutjat número de 5 de Manresa, ha tornat a obrir la investigació per esclarir-ne els fets sobre la suposada agressió.