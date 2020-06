El Homrani veu «inacceptables» les declaracions racistes d'uns agents a un jove al Bages

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha considerat "inacceptables" les declaracions racistes d'uns agents a un jove de 20 anys al Bages el gener del 2019. En declaracions a TV3, El Homrani ha afirmat que aquesta actuació no és "ni acceptable ni tolerable" i ha

apostat per investigar i obrir expedient als agents "si es prova que aquestes declaracions són tal i com s'escolten". El conseller ha reconegut que hi ha un "racisme institucional" que cal combatre i que els cossos policials "no són diferents a la societat on viuen". Sobre els fets ocorreguts a Premià de Mar, ha afirmat que "ningú es pot prendre la justícia per la seva mà" i que treballen per saber si els joves havien passat pel sistema de protecció.

El conseller ha concretat que estan treballant amb Mossos per saber si els joves que ocupaven el pis havien passat o no pel sistema de protecció als joves immigrants no acompanyats. Ha afegit però que si hi van passar farà uns set anys, ja que ha assegurat que es tracta de joves de 25 anys i el sistema de protecció arriba als 18 anys.

El Homrani ha afirmat també que de la mateixa manera que diu que ningú pot prendre's la justícia per la mà, "la justícia és igual per a tothom i si algú ha delinquit, ha de prendre les conseqüències del seu delicte".

El conseller ha reiterat que cal treballar per oferir oportunitats a aquests joves immigrants i ha insistit en la necessitat de modificar el reglament d'estrangeria perquè es demana un contracte d'un any a jornada completa per poder passar del permís de residència al de treball. "En aquest país et diguis Mohammed, Joan o Aina, un jove de 20 anys és molt difícil que tingui una oferta d'un any a jornada completa", ha afirmat.

El Homrani ha demanat "ser curós" i no tractar tots aquests temes dins del perfil de "adolescent i jove migrant" perquè ha assegurat que la realitat és "molt més complexa".