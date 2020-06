Un jove denuncia una agressió policial xenòfoba el 2019 a Sant Feliu Sasserra: «Negre de merda, racista és poc»

SOS Racisme ha fet públic aquest dilluns el cas d'una presumpta agressió racista per part d'agents dels Mossos d'Esquadra a un jove de 20 anys, Wubi. Segons ha relatat l'entitat en un comunicat i explica el jove en un vídeo, els fets van tenir lloc el gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra, al Bages, quan Wubi sortia de casa seva mentre la policia hi estava intervenint per un desnonament. Els agents el van tirar a terra, el van colpejar i el van insultar, segons l'entitat. L'agredit va gravar amb el mòbil com els agents li deien "negre de merda, racista és poc" o "tu ets un mono". Wubi i la seva família van denunciar els fets, que està investigant un jutjat. SOS Racisme ha assegurat que els agents continuen treballant al cos.





El cas és del gener del 2019 i el jove i SOS Racisme l'han fet públic ara en el context del moviment Black Lives Matter. Els fets van tenir lloc la tarda del 10 de gener d'aquell any a Sant Feliu Sasserra quan el jove es disposava a sortir de casa seva quan a l'edifici on vivia s'estava fent una intervenció policial per desnonament. L'entitat explica que, en arribar al pàrquing, un grup d'agents dels Mossos van entrar i van demanar-li la documentació. Mentre l'identificaven,a empentar-lo, a escopir-lo i a propinar-li cops al cap mentre proferien insults racistes".Wubi va fugir, moment en què un agent va disparar una arma sense arribar a tocar-lo, segons SOS Racisme. El jove va trucar els seus veïns per avisar-los, però un dels agents es va posar al telèfon i va amenaçar-lo amb posar-li una "ordre de recerca i captura" si no tornava. Davant d'això, el jove va decidir tornar, però va engegar la gravadora amb el mòbil.Segons el relat de l'entitat, un cop va tornar a l'edifici els agents van acusar-lo d'haver pegat un policia i van portar-lo cap al pàrquing, on el van tirar a terra, el van colpejar amb les botes a les costelles, el van escopir i el van humiliar amb insults racistes.També li van dir "negre de merda, fill de la gran puta", "negre de merda, racista és poc" o "racista no, el següent".Altres frases que se senten en la gravació són: "la propera vegada que vegis a la policia, corre, però intenta anar-te'n molt lluny, ves més lluny de l'Àfrica", "he fallat, sinó et rebentava les costelles", "has sentit la bala quan he disparat?", o bé "soc racista, molt, però si fossis blanc, t'hauria pegat igual de fort o més, però soc racista.SOS Racisme explica que a continuació van traslladar Wubi a comissaria detingut i que no va ser fins hores més tard que un altre grup d'agents el van traslladar al centre hospitalari Sant Joan de Déu de Manresa , on li van fer radiografies i proves en presència dels agents. A més, afegeixen que els Mossos el van posar a disposició judicial en qualitat de denunciat per un delicte contra la salut pública, però que el jutjat d'instrucció número 5 de Manresa va arxivar el cas.SOS Racisme explica que el jove va demanar explicacions als Mossos d'Esquadra i que aquests van accedir a reunir-s'hi. Segons explica l'advocada i tècnica del Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme, Marilda Sueiras, que va estar present en aquesta reunió, el comissari Josep Codina "es va limitar a escoltar i va assegurar que des dels Mossos no es podia emprendre cap actuació contra els agents mentre el procediment penal estigués en curs".En un vídeo, el jove, que ara viu a Sabadell, explica que els agents el van fer sentir "pitjor que la merda" i que ha decidit fer públic el seu cas per demostrar que "això no passa a l'estranger, passa aquí i és real". "A poc a poc ho vaig superant, però és una cosa que sempre estarà allí", afegeix.Per SOS Racisme, aquest cas "no és únicament conseqüència de la ideologia racista d'un grup d'agents dels Mossos", sinó que "ve determinat pel context de manca de mecanismes de control, impunitat, racisme i corporativisme policial en què els agents treballen", segons l'entitat.La setmana passada, el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra,i va apuntar que la llei d'estrangeria, els processos migratoris i determinades realitats d'exclusió social produeixen un "biaix" en les identificacions que es corregeix sobretot amb més formació i conscienciació.L'organització considera que "entendre i normalitzar el racisme policial i la seva violència com a tendència natural i conseqüència de processos migratoris i societats diverses és reduir el racisme a una qüestió moral", i afegeix que "l'exclusió social la produeix l'Estat i les seves institucions sobre la base d'una jerarquització racial".SOS Racisme va adreçar el 2018 als cossos policials un llistat de propostes per posar fi a les identificacions per perfil racial, en el marc de la campanya 'Pareu de parar-me'. Entre aquestes propostes hi ha un formulari d'identificació i registre que obligaria els agents a argumentar sempre el motiu d'una identificació i permetria elaborar estadístiques. L'organització ha lamentat que fins al moment tots els cossos policials de Catalunya han rebutjat aquesta proposta, que s'implementa en algun municipi de l'estat, com ara Fuenlabrada.Per a l'entitat, "urgeix posar fi a la impunitat policial" a partir de mecanismes de control i avaluació interna que permetin prevenir i lluitar contra aquests casos.