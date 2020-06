Rescaten el cadàver d'un home de 67 anys, veí de Calders, al Pedraforca

A les 15.13h, s'ha rebut avís d'emergència que ha alertat de la possibilitat d'una víctima mortal al mateix massís del Pedraforca. Concretament, la trucada d'un particular donava l'avís d'un cos amb signes sense vida que es trobava a la zona del segon pic gran, al denominat Pollegó inferior.

Un helicòpter dels Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat fins al paratge, on efectius del Cos han comprovat que efectivament l'home havia traspassat. Posteriorment l'han evacuat, un cop s'ha rebut l'ordre d'aixecament del cos. Es tracta d'un home de 67 anys veí de Calders.

Segons Mossos d'Esquadra, tot apunta a que es tracta d'una mort accidental a la muntanya. En aquest servei també hi ha treballat efectius del servei de Muntanya i patrulles de l'ABP Berga dels Mossos d'Esquadra.

Un altre accident havia tingut lloc una estona abans a les 14.13 h quan s'ha rebut l'avís d'un jove que ha patit un atac d'angoixa i no podia continuar l'activitat. El noi, de 29 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), ha estat atès i rescatat pel Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, que s'han desplaçat fins al lloc amb helicòpter amb la col·laboració de l'ERI (Equip de Rescat i Intervenció) del SEM. Després de tranquil·litzar l'excursionista, l'han evacuat fins al pàrquing, on ell hi tenia el seu vehicle particular i no ha calgut traslladar-lo a cap centre sanitari.