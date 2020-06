El cap dels Mossos recorda per carta al cos que no es tolerarà cap actitud racista

"Sé que quan vàreu sentir la gravació vau sentir també vergonya i indignació per una conducta que no ens representa i que atempta contar la professionalitat i la bona feina que quotidianament duem a terme". Així s'ha expressat el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, en una carta enviada a tot el cos després que l'entitat SOS Racisme va fer públic ahir un àudio en què se sent un agent que profereix repetits insults racistes a una persona, entre ells «ets un mico» o «negre de merda». Els insults van ser llançats contra Wubi, «un jove de 20 anys», el 10 de gener del 2019, a Sant Feliu Sasserra. Un jutjat de Manresa investiga els fets.

En la missiva, Sallent assegura que són casos "aïllats" però que els perjudiquen perquè "generen recel" en la professionalitat de la feina dels Mossos i "desconfiança" de la ciutadania vers la policia. Sallent assegura que en una policia democràtica "no hi tenen cabuda actituds o conductes contràries als seus principis o valors" i alerta que no es tolerarà "cap actitud o conducta racista, xenòfoba o discriminatòria".

El cap dels Mossos reivindica també que el cos se sent plenament vinculat als principis legals i deontològics e la professió "que estableixen l'obligatorietat d'actuat sense fer cap discriminació per raó de raça, religió, opinió, sexe, llengua, lloc de veïnatge, lloc de naixença o qualsevol altra condició o circumstància personal o social". "És per això que rebutgem enèrgicament aquesta actuació, que és contrària als principis i valors del cos de Mossos", assegura.

Sallent expressa el compromís per seguir treballant per a la construcció d'una societat justa i cohesionada i per fomentar l'edificació de ponts que garanteixin la cooperació i la confiança entre la policia i la ciutadania.

Per últim, encoratja els agents "a seguir essent especialment curosos en garantir que es tracta de manera apropiada a tothom, que s'utilitza un llenguatge neutre en tot moment i que no es permeten conductes o actituds discriminatòries". Sallent acaba la missiva agraint la feina a la "immensa majoria" de professionals que actuen "amb professionalitat i rectitud".

Interior ha canviat de destinació els sis agents investigats



El titular del Departament d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va afirmar ahir a la nit que la seva conselleria està esperant els resultats de la investigació judicial contra els sis agents dels Mossos investigats per aquest episodi racista per poder actuar "amb tota la fermesa". En entrevista a Catalunya Ràdio Buch va considerar "lamentable i deplorable" que hi pugui haver agents amb aquestes actituds, si s'acaben confirmant.

El cap d'Interior ha justificat també el canvi de destí dels sis agents investigats per un jutjat de Manresa perquè, presumptament, han estat autors d'una "mala praxi" que "no s'ajusta a una policia democràtica". A la gravació, que va enregistrar la mateixa víctima de la presumpta agressió policial, un dels agents es declara obertament racista, i una altra de les veus insulta l'agredit, un jove negre de 21 anys, titllant-lo de "mono".

Buch ha considerat el succés "absolutament condemnable" i ha demana disculpes a la família de la presumpta víctima. També ha dit que si encara no s'ha pres cap acció contra els agents és perquè s'està esperant els resultats de la investigació judicial, però que el cos treballa per "eradicar amb tota la fermesa qualsevol actitud racista al cos".

També ha explicat que és el mateix cos dels Mossos l'interessat a desterrar qualsevol actitud d'aquest tipus de la seva plantilla, conscient del mal que fa a la seva imatge. Però sí ha advertit que "el conseller serà absolutament còmplice" de les accions que es prenguin per "eradicar actituds racistes i feixistes".