Crema per complet una xurreria mòbil a Manresa

Aquest dimarts al matí, a primera hora, s'ha incediat una xurreria mòbil que hi havia instal·lada al mercat ambulant dels dimarts de la Font dels Capellans de Manresa. En concret, al carrer Fra Jacint Coma i Galí.



La xurreria ha quedat totalment calcinada, però no s'han hagut de lamentar danys personals, segons han concretat fonts dels Bombers, que han rebut l'avís a les 7.33 h del matí i que hi han treballat amb 3 dotacions per extingir l'incendi.





Ha cremat una xurreria mòbil instal·lada al carrer Fra Jacint Coma i Galí de #Manresa

Hem treballat amb 3 dotacions #bomberscat i no hi ha hagut cap afectació personal.

Avís 7,33h i, ara, ja APAGAT. pic.twitter.com/qSAs2xZlf9 — Bombers (@bomberscat) June 16, 2020

Segons han relatat fonts veïnals a aquest diari, la causa del foc hauria estat el sobreescalfament de l'oli de la fregidora, que ha provocat petites explosions i el posterior incendi de la xurreria.