Denuncien una agressió racista dels Mossos al Bages: «Negre de merda, racista és poc»

L'entitat SOS Racisme va fer públic ahir un àudio en què se sent un agent dels Mossos d'Esquadra –segons l'identifica l'organització– que profereix repetits insults racistes a una persona, entre ells «ets un mico» o «negre de merda». En un comunicat, SOS Racisme indica que els insults van ser llançats contra Wubi, «un jove de 20 anys», el 10 de gener del 2019, a Sant Feliu Sasserra.

Va ser el mateix Wubi qui va gravar l'àudio de l'escena, en la qual, a més de ser objecte d'insults i amenaces del tipus «la propera vegada que vegis la policia corre, però intenta anar-te'n més lluny d'Àfrica», denuncia que li van escopir i va rebre cops de peu. «Si us plau, deixeu-me en pau, que soc un humà com vosaltres», diu Wubi en un moment, i l'esmentat agent contesta: «No ets humà, tu ets un mico. Negre de merda». El mateix policia asse-nyala després: «Soc racista, molt».

Segons publicava La Directa ahir, els Mossos s'havien dirigit a un habitatge de Sant Feliu Sasserra per desallotjar-lo i el jove en va marxar abans. Després, es va posar en contacte per via telefònica amb els seus companys però els agents ja estaven escorcollant el pis i un d'ells es va posar al telèfon i va dir al noi que si no tornava emetrien una ordre de cerca i captura. Davant d'aquesta situació va tornar i quan va arribar al pàrquing és quan haurien tingut lloc els fets denunciats i que va registrar en àudio, segons La Directa.

Després d'aquest episodi, Wubi va ser posat a disposició judicial en qualitat de denunciat per un delicte contra la salut pública davant del jutjat d'instrucció 5 de Manresa, un procediment finalment arxivat, segons la nota de premsa. En canvi, sí que s'investiga els agents que presumptament el van vexar i agredir.

Wubi va contactar amb l'advocada i tècnica del Servei d'Atenció i Denúncia de SOS Racisme Marilda Sueiras i el cas es troba ara, segons el comunicat i també segons van confirmar fonts judicials, en fase d'instrucció judicial, si bé mentrestant els agents implicats segueixen fent «vida normal», denuncia l'entitat. La família de Wubi i Sueiras van arribar a tenir una reunió amb el comissari Josep Codina en què, segons la versió de SOS Racisme, aquest va afirmar que «no es podia emprendre cap actuació contra els agents mentre el procediment penal seguís en curs».



Canvi de destí dels agents

Tot i això, ahir, el departament d'Interior va fer públic un comunicat en el qual assegurava que després de tenir coneixement de l'àudio, ahir, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general de la Policia, Pere Ferrer, van acordar l'aplicació immediata d'una mesura cautelar de canvi de destinació dels agents implicats en els fets, en espera de la resolució judicial del procediment obert als jutjats de Manresa. En el mateix comunicat, Interior assegura que en el moment en què es va tenir coneixement dels fets,la Divisió d'Afers Interns va obrir una investigació interna que va quedar paralitzada de forma automàtica arran del procés judicial que es va obrir per investigar els fets, i que resta en espera de la resolució.



«Innaceptable», segons Homrani

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va considerar que l'actuació no és «ni acceptable ni tolerable» i va apostar per investigar i expedientar els agents «si es prova que aquestes declaracions són tal com s'escolten», en una entrevista ahir a TV3.