«Em vaig sentir pitjor que la merda», diu el jove

? En un vídeo publicat ahir, Wubi, el jove denunciant, assegura que «em vaig sentir pitjor que la merda». En aquest vídeo on es fa públic l'àudio dels fets, el noi explica que «faig aquest vídeo per explicar el meu punt de vista ja que ara se'ns pot escoltar amb tot això que ens està passant de l'abús policial i el racisme cap a la gent negra». Afegeix que «això no passa a l'estranger, sinó que passa aquí i és real».