Interior actuarà «amb tota la fermesa» per eradicar «actituds racistes i feixistes» dels Mossos

El titular del Departament d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha afirmat aquest dilluns a la nit que la seva conselleria està esperant els resultats de la investigació judicial contra els sis agents dels Mossos d'Esquadra investigats per racisme per poder actuar "amb tota la fermesa" contra unes "actituds racistes i xenòfobes que no representen el cos". En entrevista a Catalunya Ràdio Buch ha considerat "lamentable i deplorable" que hi pugui haver agents amb aquestes actituds, si s'acaben confirmant. Aquest dilluns ha transcendit una gravació d'una suposada agressió racista de sis agents dels Mossos que va tenir lloc fa més d'un any a Sant Feliu Sasserra. Buch ha transmès les seves disculpes a la família.

El cap d'Interior ha justificat també el canvi de destí dels sis agents investigats per un jutjat de Manresa perquè, presumptament, han estat autors d'una "mala praxi" que "no s'ajusta a una policia democràtica". A la gravació, que va enregistrar la mateixa víctima de la presumpta agressió policial, un dels agents es declara obertament racista, i una altra de les veus insulta l'agredit, un jove negre de 21 anys, titllant-lo de "mono".

Buch ha considerat el succés "absolutament condemnable" i ha demana disculpes a la família de la presumpta víctima. També ha dit que si encara no s'ha pres cap acció contra els agents és perquè s'està esperant els resultats de la investigació judicial, però que el cos treballa per "eradicar amb tota la fermesa qualsevol actitud racista al cos".

També ha explicat que és el mateix cos dels Mossos l'interessat a desterrar qualsevol actitud d'aquest tipus de la seva plantilla, conscient del mal que fa a la seva imatge. Però sí ha advertit que "el conseller serà absolutament còmplice" de les accions que es prenguin per "eradicar actituds racistes i feixistes".

Premià, un fet que cal evitar "de totes totes"



D'altra banda, el conseller s'ha referit als incidents de diumenge a Premià de Mar, quan un grup de veïns van apedregar un domicili que acollia menors no acompanyats acusant-los de delinquir i causar inseguretat al municipi.

Buch ha considerat l'enfrontament un fet que cal "evitar de totes totes", i ha subratllat que "en cap cas" cal "permetre que algú es vulgui prendre la justícia per la seva mà". En aquest sentit ha recordat que en un estat de dret, el monopoli de la violència està en mans dels cossos policials.

Les patrulles ciutadanes del diumenge han estat titllades de racistes per anar en contra del col·lectiu de menors estrangers. En aquest sentit Buch ha advertit que "s'ha de perseguir el delinqüent sigui d'on sigui" però alhora ha considerat que "s'ha de condemnar qualsevol brot de racisme".

La fase 3, més senzilla



Finalment, Buch s'ha referit a la gestió de la fase 3 de la desescalada, que estarà en mans de les Comunitats Autònomes. Buch ha considerat que ara s'anirà "millor" perquè serà el Govern qui prengui les decisions sense haver de demanar permís a l'executiu estatal.

Per exemple ha dit que "l'aposta" de la Generalitat serà "per no fer-ho tan complex" com ha estat, al seu parer, el pla de desescalada. "Hem de fer mesures senzilles d'entendre, que tothom les pugui complir i que ens ajudin en la lluita contra la covid-19", ha dit Buch, que ha assenyalat que des de fa "setmanes" el Govern insisteix en les tres claus per intentar evitar els contagis: "distància, mans, mascareta".