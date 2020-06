Accident sense ferits a la C-55, al seu pas per Castellgalí

Dos turismes han xocat aquest dimecres al matí a la C-55, al seu pas per Castellgalí, segons han informat fonts del Servei Català de Trànsit. L'accident ha tingut lloc a 3/4 de 6 del matí al quilòmetre 22 de la C-55. Segons les mateixes fonts, els ocupants dels vehicles implicats no han resultat ferits i no han requerit assistència mèdica. El xoc no ha provocat problemes importants en la circulació.

Ahir, en canvi, el xoc entre un camió i un turisme també a la C-55, en aquest cas a Manresa, va obligar a tallar la via durant més de sis hores.