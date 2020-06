Desarticulen una plantació de marihuana a Sant Esteve Sesrovires

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el dissabte 13 de juny, tres homes de nacionalitat espanyola, entre 39 i 62 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, concretament tràfic de drogues, a Sant Esteve Sesrovires.

Els fets van succeir el mateix dia, cap a les cinc de la tarda, quan agents de la comissaria de Martorell van ser alertats per la Policia Local de Sant Esteve Sesrovires de diversos vehicles, en una urbanització del municipi, carregats amb material que s'utilitza habitualment per instal·lar plantacions de marihuana.

Immediatament les dotacions policials es van adreçar al lloc i van localitzar al costat dels vehicles una casa, quatre vents, amb aparells d'aire condicionat i material elèctric al terra del jardí.

Els agents van identificar a les tres persones que hi havia a la casa i van localitzar una plantació de marihuana al seu interior. Concretament a la zona del menjador van localitzar unes 800 esqueixos de marihuana i en el pis superior unes 100 plantes més. Així mateix els agents van comprovar que una de les habitacions s'utilitzava per assecar les plantes i al garatge una instal·lació complerta preparada per cultivar marihuana.

Davant les evidències, els agents van detenir els tres homes, un d'ells amb dos antecedents de la mateixa tipologia delictiva, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Dos dels arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar l'ingrés a presó per a un d'ells. El tercer detingut va quedar en llibertat després de declarar en seu policial a l'espera que el citi el jutge.