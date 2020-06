Denuncien un home a Manresa per circular per una zona prohibida i amb el carnet retirat

La Policia Local de Manresa ha denunciat un home com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir un turisme de forma erràtica i amb el carnet retirat. Els fets han tingut lloc aquest divendres a la matinada, a 2/4 de 5, al carrer d'en Botí. Una patrulla policial ha aturat un vehicle que circulava de forma erràtica i per una zona prohibida.

Quan els agents han demanar la documentació al conductor, han comprovat que no disposava de permís de conduir perquè n'havia perdut tots els punts i se li havia retirat. Per aquest motiu, han iniciat diligències policials contra la seva persona per un presumpte delicte contra la seguretat viària.