Detingut un jove a Manresa que, presumiblement, portava sis embolcalls de cocaïna

Agents de la Policia Local de Manresa van detenir aquest dijous al vespre un home de 21 anys, veí de Manresa, a qui se li van trobar sis embolcalls d'una substància que, presumiblement era cocaïna.

Els fets van ocórrer a quarts de deu, al carrer de Sant Joan d'en Coll, quan agents de la policia local van identificar el jove i el van poder relacionar amb els possibles embolcalls de possible droga que portava a sobre. El jove va manifestar que era per vendre-la als amics en una festa, motiu pel qual va ser detingut i ara se l'imputa per un delicte contra la salut pública..