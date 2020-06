Un grup de 16 persones es perd dissabte a la nit en una excursió des de Can Massana

A 2/4 de 10 del vespre de dissabte, els Bombers van rebre l'avís que un grup de 16 persones, entre adults i menors, havien sortit de Can Massana, a El Bruc, i que s'havien desorientat i perdut per la zona de Montgros. Es van activar quatre dotacions dels Bombers que, finalment, a pocs minuts per a la mitjanit, van arribar a on estava el grup. Tots els integrants es trobaven bé i van poder tornar cap a Can Massana. Els Bomber els van acompanyar amb els vehicles.