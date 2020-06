TMB obre un expedient per investigar l'actuació de dos vigilants que van llençar escales avall un usuari

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha obert un expedient per investigar l'actuació de dos vigilants de seguretat que, durant una intervenció, van llençar escales avall un usuari. Aquesta actuació s'ha fet viral a les xarxes socials amb un vídeo de 10 segons en què es veu els agents reduint una persona i com la llencen a terra des d'uns quatre esglaons. L'home cau d'esquena completament estirat a terra.





Això es veu que ha passat a davant de casa, a la #Sagrera, tal com el llença el podria haver matat d'un cop al cap, abans que comenteu.... ME LA SUA EL QUE HAGI FET AQUESTA PERSONA, NO SON MANERES! pic.twitter.com/peUFygVRae