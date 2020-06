Els ADF alerten que l'augment de vegetació per les pluges i el confinament pot facilitar la propagació dels incendis

Els ADF de Catalunya alerten que les fortes pluges dels darrers mesos i el descens d'activitat humana a causa del confinament, ha provocat un increment notable de la vegetació en els boscos. Tot i que la situació meteorològica els permet arrencar la campanya de prevenció d'incendis amb certa tranquil·litat, perquè les zones forestals esta humides, adverteixen que "amb un cop de calor l'herba pot assecar-se i esdevenir un combustible molt potent". A més, la campanya de la sega s'ha hagut d'endarrerir, perquè el blat i la civada encara estan molls. Tot plegat en un any atípic, en què el cos veu complicat que en un episodi "d'estrés" com un incendi forestal es puguin aplicar les mesures de seguretat contra la covid-19 que marca el protocol.

La campanya de prevenció d'incendis d'aquesta estiu és "totalment atípica". Així ho ha explicat a l'ACN el president del secretariat dels ADF de Catalunya, Xavier Jovés. Afirma que la situació meteorològica "excepcional" permet afrontar els propers mesos amb optimisme, ja que ell bosc està "molt hidratat". Amb tot, alerta que les fortes pluges i la poca presència de ciutadans degut al confinament, han provocat que l'herba hagi crescut molt més del que és habitual. "Hi ha punts en què no hi ha passat ningú durant tres mesos, i alguns camins han desaparegut", comenta. Jovés remarca que en cas d'incendi, aquests espais no podran utilitzar-se com a tallafocs.

A banda, indica que sota aquesta vegetació hi ha herba seca que s'ha acumulat d'altres anys. "Tot aquest material pot convertir-se en un combustible molt potent en cas d'incendi perquè es fi i pot assecar-se fàcilment amb un cop de calor", assenyala.

Per altra banda, apunta que la campanya de la sega, especialment important en comarques com la Segarra o l'Anoia, s'ha endarrerit perquè el blat, la civada i l'ordi encara estan molls. "Ens amoïna que coincideixi amb el moment en què les temperatures comencin a enfilar-se i això esdevingui un altre risc".

Jovés demana a la ciutadania "prudència", sobretot en zones properes a rieres o rius, on en les darreres setmanes s'hi ha detectat una elevada afluència de visitants. "Això es tradueix en un major risc d'incendi i també genera problemes de circulació de vehicles d'emergències perquè moltes persones estacionen malament els seus automòbils". Aquestes situacions s'han produït en alguns punts de la Catalunya central com la riera de Merlès, la ribera Salada o la riera de Mura.



Preocupació per la covid-19

Per reduir el risc de contagi de la covid-19, els ADF han adoptat diverses mesures de seguretat com ara l'ús permanent de mascaretes, la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic o la desinfecció del material i els vehicles després de cada servei. Jovés assegura que tots els voluntaris estan conscienciats, però reconeix que en un episodi "d'estrès" com un incendi forestal, en que intervenen diversos cossos de seguretat, "serà molt complicat mantenir les distàncies". Afirma que la mascareta caldrà canviar-la cada cinc hores i considera que la calor i les dificultats per poder respirar no ajudaran. "Estem a l'expectativa, haurem de veure com som capaços de reaccionar", considera.

També explica que a causa de la pandèmia les tasques de vigilància s'han retardat i han començat dues setmanes més tard del que estava previst. Tot i això, diu que els ADF d'arreu de Catalunya "s'han posat les piles" i ja han començat a revisar els camins i els punts d'aigua per assegurar que estiguin preparats.

Així mateix, comenta que les reunions s'estan fent de forma telemàtica i que alguns punts de coordinació que fins ara s'instal·laven en parcs de bombers, s'han hagut de traslladar. Pel que fa al control central que cada any es munta a Torreferrussa, ja està operatiu. Catalunya disposa de 308 ADF i prop de 8.000 voluntaris.