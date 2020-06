Les ADF alerta de la situació enganyosa de la humitat dels boscos

Els ADF de Catalunya alerten que les fortes pluges dels darrers mesos i el descens d'activitat humana a causa del confinament han provocat un increment notable de la vegetació en els boscos. Tot i que la situació meteorològica els permet arrencar la campanya de prevenció d'incendis amb certa tranquil·litat, perquè les zones forestals estan humides, adverteixen que «amb un cop de calor l'herba pot assecar-se i esdevenir un combustible molt potent». A més, la campanya de la sega s'ha hagut d'endarrerir, perquè el blat i la civada encara estan molls. Tot plegat en un any atípic, en què el cos veu complicat que en un episodi «d'estrès» com un incendi forestal es puguin aplicar les mesures de seguretat contra la covid-19 que marca el protocol.

La campanya de prevenció d'incendis d'aquesta estiu és «totalment atípica». Així ho ha explicat a l'ACN el president del secretariat dels ADF de Catalunya, Xavier Jovés. Afirma que la situació meteorològica «excepcional» permet afrontar els propers mesos amb optimisme, ja que ell bosc està «molt hidratat». Amb tot, alerta que les fortes pluges i la poca presència de ciutadans degut al confinament, han provocat que l'herba hagi crescut molt més del que és habitual. «Hi ha punts en què no hi ha passat ningú durant tres mesos, i alguns camins han desaparegut», comenta. Jovés remarca que en cas d'incendi, aquests espais no podran utilitzar-se com a tallafocs.