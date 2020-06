Un home resulta ferit en bolcar amb un vehicle agrícola a Castellnou

Un home de 73 anys, veí de Súria, va resultar ferit aquest dilluns a la nit en bolcar amb un vehicle agrícola, probablement un tractor, a Castellnou de Bages. L'accident va tenir lloc a 1/4 d'11 de la nit a la BP-4313, al quilòmetre 50,5. El vehicle va sortir de la via i va quedar bolcat lateralment en una zona de difícil accés.

Els Bombers van treballar al lloc dels fets per ajudar el conductor a sortir del vehicle i acompanyar-lo posteriorment al punt on l'esperava l'ambulància. L'home va ser atès per personal sanitari per múltiples contusions per tot el cos i va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.