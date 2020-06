Els robatoris violents al tren de la Renfe al Bages es multipliquen per 4 en un any

Els robatoris violents al tram bagenc de la línia de la Renfe, l'R4, des de principi d'aquest any fins ara s'han multiplicat per 4,5 en comparació amb el mateix període del 2019, segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra, que han augmentat la vigilància a la línia.

Així, des de l'1 de gener fins ara, el cos policial ha rebut un total de 9 denúncies per robatoris amb violència que han tingut lloc mentre els trens de l'R4 -que uneix Manresa amb Barcelona- circulaven per alguna de les poblacions del Bages. L'any passat, per les mateixes dates, els Mossos d'Esquadra només havien rebut dues denúncies per aquest tipus de delictes comesos a l'interior del tren en el trajecte per Castellbell, Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç, Castellgalí o Manresa.

Aquest increment de les denúncies per aquest tipus de delictes ha portat a desplegar un dispositiu de vigilància en aquest tren per part de l'Àrea de Seguretat en el Transport Metropolità (ASMET) en què també participen agents del s cos dels Mossos d'Esquadra de les àrees policials de Terrassa i del Bages en els trens d'aquesta línia.

D'altra banda, fonts dels Mossos d'Esquadra van explicar ahir que la setmana passada es van portar a terme dues detencions per robatoris amb violència al tren. En aquest cas, però no va ser a la línia de la Renfe sinó per fets que havien tingut lloc a la línia dels FGC al seu pas pel terme municipal d'Abrera.



La denúncia d'una navarclina

Precisament dissabte passat Regió7 recollia el testimoni d'una jove navarclina, Isabella G., de 20 anys, que va denunciar que havia estat víctima d'un robatori del seu telèfon mòbil. El fets havien tingut lloc el diumenge 14 de juny amb l'últim tren de la nit dels FGC, quan aquest circulava per l'alçada de Sant Vicenç de Castellet. Segons va narrar, ella tornava de treballar i allà, just quan el tren arribava a l'estació, un jove li va robar el telèfon mòbil i tot seguit va aprofitar la parada a Sant Vicenç per baixar. Ella el va perseguir i, un cop va atrapar-lo, li van aparèixer més nois i la van agredir.

La jove explicava que el maquinista es va adonar dels fets, va esperar que pogués tornar al tren i va activar el protocol d'emergències de manera que quan va arribar a Manresa a l'estació ja hi havia els serveis sanitaris i els Mossos d'Esquadra.

Fonts de l'empresa pública FGC van confirmar aquest fet i també que el dia abans ja s'havia produït un robatori en aquesta línia. Tot i això, el cos policial no relaciona les dues detencions amb aquest robatori violent.