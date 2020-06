S'incendia un turisme a la urbanització de Can Canals de Piera

Un turisme s'ha incendiat aquest dimarts a la matinada a Piera, a la urbanització de Can Canals. Segons fonts dels Bombers, el foc s'ha originat al voltant de les dues de la matinada al carrer de l'Escultor Salcillo, per causes que es desconeixen.

L'incendi ha afectat el cotxe, que estava aparcat a la via pública, i també un xiprer que hi havia a prop. Una dotació dels Bombers ha treballat durant una hora per apagar les flames.