Els Bombers de la Generalitat han atès 709 avisos durant la revetlla

Els Bombers de la Generalitat han treballat en 709 serveis al llarg de la passada Revetlla de Sant Joan, entre les 20.00h d'ahir i les 08.00h d'aquest matí. D'aquests, 445 s'han fet a partir de la mitjanit. La majoria dels serveis han estat per atendre incendis en mobiliari urbà, vehicles i habitatges: 401. De focs de vegetació se n'han atès 194. L'Àrea Metropolitana de Barcelona és on més s'ha actuat; el Vallès Occidental és la comarca on s'han atès més serveis, 153, seguida del Barcelonès, amb 87, el Baix Llobregat, amb 84, i el Maresme (45). El total de 709 serveis representa un 39,7% menys en relació a la Revetlla de 2019; aleshores se'n varen atendre 1.175



Des de la mitjanit, cal destacar un servei de Sallent, de les 04.51h, en què els Bombers de la Generalitat han hagut d'accedir a un vehicle caigut a un barranc d'uns 50 metres de fondària, a les Forques. Un cop a baix, han constatat que no hi havia cap persona a l'interior. També han revisat els voltants, sense que hagi aparegut cap persona.



A Begur, alertats a les 02.32h, els Bombers de la Generalitat també han hagut de treballar en un incendi que ha destruït els fogons i els armaris superiors de la cuina d'un hotel, ubicat al carrer de Sant Miquel. La Policia Local ha evacuat totes les persones que hi havia a l'interior de l'establiment. Ningú no n'ha resultat ferit. Un cop apagat el foc, a les 03.05, els Bombers han ventilat les dependències afectades i poc després tothom a pogut tornar a entrar a l'edifici.



Els Bombers destaquen un servei a Sant Boi de Llobregat cap a dos quarts d'onze de la nit per apagar una pila gran de restes vegetals a la zona de Les Salines. S'hi han desplaçat cinc dotacions. Uns minuts més tard, a Corbins, un incendi de matolls a un descampat ha cremat mil metres quadrats. Hi han treballat tres dotacions.



A Cornellà de Llobregat, s'han activat cinc dotacions per un incendi en un pis del carrer Avellaner poc abans de les dotze de la nit. El foc ha afectat l'interior de l'immoble i una persona ha resultat ferida amb cremades a les cames i al tòrax. Ha estat evacuada per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a un centre sanitari.



Finalment, també poc abans de les dotze, els Bombers han estat alertats per un incendi que ha cremat tres contenidors a l'avinguda Sant Narcís de Girona.







#bomberscat hem atès, entre les 22h i les 00h 197 avisos #RevetlladeSantJoan.

Acumulats, des de les 20h, 264 avisos

?? https://t.co/2tOyd6kxBo pic.twitter.com/OjjdkgjKTy — Bombers (@bomberscat) June 23, 2020

Balanç de la Revetlla de Salut

Sistema d'Emergències Mèdiques

El @112 ha rebut, fins a les 07:00 h, 3.777 trucades que corresponen a 2.403 incidents derivats de la revetlla #SantJoan2020

1.436 s'han fet des del Barcelonès (38%) i d'aquestes 943 des de Barcelona #UnaRevetllaDiferent #RevetllaSegura pic.twitter.com/qi29O80cqC — 112 (@112) June 24, 2020

En el decurs de la nit de la revetlla de Sant Joan, 142 persones han rebut assistència als hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) a tot Catalunya, el que significa un descens del 42% de les atencions sanitàries respecte l'any anterior. La majoria d'aquestes assistències han estat per cremades, lesions i/o amputacions i afectacions oculars produïdes a causa de les fogueres i els petards. De les 142 persones ateses, 105 ho han estat a centres de les comarques de Barcelona, 11 a les comarques de Tarragona, 14 a les de Girona,1 a l'Alt Pirineu i l'Aran i 3 a les Terres de l'Ebre. Pel que fa al tipus de lesions, s'han registrat 62 cremades lleus, 11 de greus, 35 traumatismes i/o amputacions i 34 lesions oculars. Entre tots els casos atesos, hi havia 71 menors d'edat; 39 menors d'11 anys i 32 menors entre 11 i 17 anys.El 061 /Salut Respon ha rebut 2.567 trucades entre les 20h del vespre del 23 de juny i les 7h del matí del 24, causades per 2.078 incidents diferents, gairebé el 10% d'ells per temes relacionats amb la revetlla de Sant Joan. D'aquests, 956 s'han resolt telefònicament i en els 1.122 casos restants ha estat necessària l'activació d'un metge a domicili o ambulància del SEM.Durant aquesta nit, el Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès 208 persones per patologies relacionades amb la revetlla, el que significa un descens del 22% de les atencions sanitàries respecte l'any anterior; 120 d'elles per intoxicacions, 58 per agressions, 19 per accidents de trànsit, 11 per cremades i, aquest any, el SEM no ha atès cap afectació ocular. De les 120 intoxicacions, 54 han estat a l'àrea metropolitana de Barcelona, 21 a Barcelona ciutat, 11 a la demarcació de Tarragona, 19 a Girona,, 5 a Lleida i 3 a les Terres de l'Ebre. De les 58 agressions ateses, 35 han estat a l'àrea metropolitana de Barcelona, 8 a la ciutat de Barcelona, 4 a Tarragona, 9 a Girona, 1 a Terres de l'Ebre i 1 a Catalunya Central. Dels 19 accidents de trànsit que ha atès el SEM, 7 han tingut lloc a l'àrea de Barcelona, 1 a Barcelona ciutat, 3 a Girona, 3 a Lleida, 1 a Tarragona, 2 a la Catalunya Central i 2 a Terres de l'Ebre. De les 11 atencions per cremades, 7 han estat a l'àrea metropolitana de Barcelona, 1 a Barcelona, 1 a Girona, 1 a Lleida iD'altra banda, Protecció Civil ha indicat que fins a les set del matí el telèfon 112 ha rebut 3.777 trucades, que corresponen a 2.403 incidents derivats de la revetlla. La majoria de trucades han arribat de les comarques del Barcelonès, el 46,40%, i del Vallès Occidental, el 18,58%.