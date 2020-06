Detingut un manresà per no respectar una ordre d'allunyament

Un home de 38 i veí de Manresa va ser arrestat aquest dimarts a la tarda per no respectar una ordre d'allunyament cap a la seva exparella. Segons la Policia Local, que va ser qui va dur a terme l'arrest, la detenció es va produir entorn les 6 de la tarda, quan una patrulla atenia un requeriment de vehicles mal estacionats al carrer de Francesc Macià i va veure una parella que discutia acaloradament, motiu pel qual van acostar-s'hi. La dona va informar que la seva exparella, de la qual tenia una ordre de protecció per violència de gènere que incloïa una orde de no apropament a menys 1000 metres, l'havia vist asseguda a una terrassa, s'hi havia apropat i havia començat a insultar-la, increpar-la i amenaçar-a. L'home va intentar marxar en direcció contrària, però va ser aturat pels agents que, un cop van poder confirmar amb els sistemes informàtics que l'ordre de protecció existia i era vigent, el van detenir ili van imputar un delicte de trencament de resolució judicial.