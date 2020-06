Els bombers redueixen el 74% els serveis per la revetlla a les comarques centrals

Els bombers han tancat el balanç de la revetlla a la Catalunya Central amb 23 serveis pels 88 que van fer durant la nit de Sant Joan de l'any passat, segons dades facilitades pel mateix cos de Bombers de la Generalitat. En termes relatius, aquest descens dels serveis suposa una reducció del 73,8% i és una disminució molt més pronunciada que la que hi ha hagut al conjunt català, que s'ha situat en el 39,7%. En xifres absolutes s'ha passat de 1.175 el 2019 als 709 d'enguany.

Per comarques, a la Catalunya Central la majoria de serveis s'han produït al Bages, amb un total de 13, enfront del 44 que hi va haver la nit de Sant Joan de l'any passat. Del serveis d'enguany, quatre han estat per incendis de vegetació (l'any passat en van ser 20), cinc per altres tipus de focs (15 l'any passat) i també han fet dues actuacions de caràcter preventiu i han atès dos serveis d'altres tipus. A l'Anoia, els bombers han fet quatre sortides, totes per incendis que no han afectat vegetació (l'any passat en van ser 8), mentre que al Berguedà s'hi han fet dues actuacions per les 7 del 2019. D'aquestes, una ha estat per un incendi de vegetació i l'altre per un altre tipus de foc. A la Cerdanya únicament s'ha atès un incendi de vegetació, mentre que al Moianès l'únic servei ha estat per atendre un altre tipus d'incidència. A l'Alt Urgell s'ha atès un incendi de vegetació i s'ha fet una sortida de caràcter preventiu. Finalment, a la comarca del Solsonès, els bombers no han fet cap sortida, pels quatre serveis que van portar a terme l'any passat, tres dels quals van ser per incendis de vegetació.

En relació amb les persones ferides per petards, segons dades facilitades per l'Institut Català de la Salut el CUAP Bages, a Manresa, ha atès dues persones per cremades durant la nit de Sant Joan. A Althaia,enguany no s'ha atès ningú per ferides relacionades amb els petards.

Pel que fa al conjunt de la regió sanitària de la Catalunya Central, segons dades del departament de Salut, els diferents CUAP van atendre un total de vuit persones, durant la revetlla.

D'altra banda, també informen que a la regió central el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre una persona per cremades a la Catalunya Central, dues persones en accidents de trànsit, un total de set persones per intoxicacions i també una persona com a conseqüència d'una agressió.