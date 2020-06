Mor per un accident de bicicleta a Castellfollit del Boix un veí de Sant Vicenç

Luis Luna, veí de Sant Vicenç de Castellet de 56 anys d'edat, ha mort aquest matí quan anava en bicicleta al terme de Castellfollit del Boix. El cos s'ha trobat en un barranc, presentava

politraumatismes, però s'està pendent de saber la causa de la mort. En les properes hores s'efectuaran les proves forenses. Una de les causes, podrien ser els mateixos traumatismes, segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que l'ha atès, sense descartar altres causes prèvies a la caiguda, ni la causa del mateix accident.

Els Bombers han rebut l'avís a les 11 del matí, quan la seva dona ha trucat al 112 per avisar que el seu marit feia estona que estava quiet al mateix lloc tal i com ella havia pogut comprovar mitjançant un sistema de seguiment GPS que utilitzava l'home quan estava fent la ruta. Dues dotacions de Bombers l'han localitzat a un barranc a 2/4 de 12 i el personal del SEM l'ha intentat reanimar però finalment no ha estat possible.