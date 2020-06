La cessió del mur de l'institut obliga a tancar la piscina petita de Solsona

L'informe geològic que s'està redactant sobre la zona del mur esfondrat de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona no en garanteix l'estabilitat durant aquest estiu. Per això, l'Ajuntament de Solsona ha decidit, per seguretat, tancar l'àmbit del vas petit de les piscines municipals tota la temporada.

Aquest contratemps farà traslladar les activitats aquàtiques dels infants més petits a unes altres instal·lacions, que seran les de l'Hotel Gran Sol. Fins aquesta setmana el consistori no ha conegut l'abast de l'afectació de l'estat del mur. «Hi ha entre un 30 i un 40% de possibilitats que l'estructura s'acabi d'ensorrar i, per tant, no ens podem arriscar», destaca l'alcalde, David Rodríguez. Les instal·lacions estrenen la temporada de bany avui i les activitats comencen dilluns que ve.

La programació multiesportiva de les piscines municipals es podrà mantenir i les activitats no aquàtiques es faran a les instal·lacions esportives municipals.