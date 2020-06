Chacón, sobre l'accident a Vilafruns: «És inexplicable perquè ha passat a una de les zones de més seguretat de la mina»

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha assegurat que és "inexplicable" l'accident mortal que s'ha produït aquest dijous a la mina d'Iberpotash a Vilafruns, ja que "justament ha tingut lloc en una de les zones de mes seguretat de la mina". Chacón, en la comissió al Parlament, ha dit que la mina s'ha tancat de manera indefinida mentre s'investiguen les causes del sinistre. A més, ha avançat que tant l'empresa com la Generalitat investigaran els fets a través d'auditors internacionals "perquè no és normal que hi hagi dos accidents en tant poc temps". El treballador mort és un home de 55 anys de l'empresa Montajes Rus.

Chacón ha donat aquestes explicacions a preguntes del diputat de la CUP Vidal Aragonès, que ha lamentat la mort en poc més de tres setmanes de dos treballadors de la mina. "Pensem que tot allò que puguem fer des del Parlament serà bo", ha apuntat Aragonès, que també ha volgut traslladar el condol a les famílies i amics dels dos miners morts.

L'accident ha tingut lloc aquest dijous al matí i, segons fonts de l'empresa, s'hauria produït a la cinta transportadora de la mina. Tot apunta que la cinta s'hauria despenjat i, un cop els treballadors l'han arreglada, l'han tornat a penjar i seria en aquest moment que s'ha tornat a despenjar. Això ha provocat un despreniment que ha causat la mort del treballador.