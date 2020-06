Denuncien tres agressions sexuals i una d'homòfoba durant la nit de Sant Joan a Catalunya

La revetlla de Sant Joan es va tancar amb un balanç provisional de tres agressions sexuals denunciades i una d'homòfoba, aquesta última a Sant Adrià de Besòs, quan dos individus van atacar amb una ampolla de vidre per l'esquena una parella asseguda en un banc. Les dues víctimes van ser donades d'alta ahir mateix.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va condemnar aquests incidents, però va destacar que ha estat una revetlla tranquil·la. Hi ha hagut 41 detinguts (l'any passat 86), el 20% menys d'atesos pel SEM i el 40% menys de serveis dels Bombers. Després de fer un agraïment a la ciutadania, sí que va voler denunciar i lamentar especialment les tres agressions sexuals per les quals s'ha presentat denúncia, amb dades de les 10 hores. «Aquest matí no pot ser lliure mentre es continuïn produint agressions de tot tipus, especialment sexuals», es va queixar el conseller, que no descartava que es pugui produir alguna denúncia més en les properes hores.

Ahir, els Mossos d'Esquadra van detenir un home a Cambrils per una de les presumptes agressions sexuals que es van denunciar. Tot i això, no va transcendir on es van denunciar les altres dues agressions. També buscaven els dos autors de l'agressió homòfoba de Sant Adrià.