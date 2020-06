La Intersindical-CSC reclama a la Generalitat que tanqui les mines de Súria i Balsareny fins que millori la seguretat

La Intersindical-CSC exigeix a la Generalitat que tanqui les mines de Súria i Balsareny fins que no s'executin mesures per evitar nous sinistres. Després que un segon treballador de Montajes Rus hagi perdut la vida aquest juny a Vilafruns, el sindicat assegura que hi ha massa "errors" coincidents que "evidencien que les morts són responsabilitat de Montajes Rus i d'ICL, per la flagrant manca de garanties de seguretat laboral en el jaciment". En paral·lel, han convocat una nova assemblea de treballadors, per aquest mateix dijous a la tarda, on volen acordar les vies a seguir "per aconseguir forçar l'empresa a moure fitxa".

En un comunicat, la Intersindical-CSC reclama a la Generalitat que investigui les causes "per constatar la responsabilitat evident de la manca de seguretat per part de Montajes Rus i ICL". També exigeix al Departament d'Empresa i Ocupació que "actuï immediatament" i que, davant del "risc greu i imminent que comporta el manteniment de la producció a les mines de Súria i Balsareny", en paralitzi l'activitat fins que aquesta es pugui fer "en condicions de seguretat". "És responsabilitat també seva evitar noves morts a costa del lucre empresarial", afegeixen.

La vaga del 30

Des del sindicat recorden que, després de la primera mort, van convocar una vaga indefinida per exigir un pla de seguretat laboral a l'empresa. L'aturada, que havia de començar el 17 de juny, es va ajornar fins al dia 30, "davant la promesa de la direcció de Montajes Rus d'iniciar immediatament una negociació per acordar i implementar aquestes imprescindibles iniciatives", recorden. Asseguren, però, que l'empresa "ha incomplert la seva paraula i ha hagut de constatar per la via més cruel que les reivindicacions sindicals eren i són una necessitat imperiosa".

Per la seva part, després del sinistre d'aquest dijous, CCOO ha tornat a convocar la vaga prevista pel 30 de juny sota el lema 'Per la seguretat a la mina'. La vaga s'havia desconvocat aquest mateix dijous perquè la companyia s'havia "compromès" a obrir un procés per negociar les mesures de seguretat i prevenció que calia implementar a la mina.