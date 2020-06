Detenen dos homes a Manresa per saltar-se una ordre d'allunyament

Detenen dos homes, a qui imputen un delicte de trencament de resolució judicial, en no respectar respectives ordres de no apropament. Els fets van tenir lloc ahir al migdia, al Carrer Era del Firmat, quan la sala del 092 va rebre diverses trucades informant que un domicili se sentien crits i amenaces adreçades a una dona.

Quan els agents van arribar, s escoltava com l'home escridassava i amenaçava la dona per haver avisar la policia i acte seguit va intentar amagar-se al lavabo. Finalment, en comprovar que hi havia una ordre d'allunyament vigent, van detenir l'home, un veí de Manresa de 46 anys.

La segona detenció va produir-se de matinada, a quarts de tres, quan la sala del 092 va rebre diverses trucades informant que al Carrer Canonge Muntanyà hi havia un home discutint de forma violenta amb una dona, i que aquesta es trobava molt espantada i plorava.

En arribar la patrulla van trobar una jove, de 18 anys, que relatava que la seva exparella, de la que té una ordre de allunyament, se l'havia acostat i havia començat a escridassar-la i que havia marxat, però que tenia por de trobar-se'l novament, motiu pel qual la patrulla va optar per acompanyar-la a casa.

Quan s'estava fent el trasllat, un dels testimonis que havia trucat el 092 per comunicar els fets va trucar novament, per informar que el jove que havia estat increpant la seva exparella es trobava novament a la zona.

Adreçades d'altres patrulles al lloc es va poder identificar l'home, un jove de 20 anys domiciliat a Manresa, i en comprovar que tenia una ordre d'allunyament vigent, i un cop es va prendre declaració a diversos testimonis que havien presenciat els fets, el va detenir i imputar un delicte de trencament de resolució judicial.