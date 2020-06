La fiscalia obre diligències penals a la residència de Sant Joan de Vilatorrada

La fiscalia ha obert diligències penals contra la residència d'avis L'Atzavara de Sant Joan de Vilatorrada per les morts que hi ha hagut al centre durant la pandèmia de la covid-19. Segons han explicat fonts de la fiscalia, en aquest cas les diligències s'han obert arran de la denúncia d'un particular.

La residència és municipal i la regidora de gent gran de Sant Joan de Vilatorrada, Paqui Garcia, explica que no tenien constància que fiscalia hagi obert diligències. Tot i això, si que assegura que tenen constància que un particular ha denunciat la Generalitat per la seva actuació amb els centres geriàtrics però no contra la residència. Garcia es mostra convençuda que a la residència, on ara no hi ha cap cas positiu per covid-19, «ho hem fet tot perfectament bé».

El cas de Sant Joan de Vilatorrada és un dels sis que s'han obert a Catalunya en la darrera setmana. Actualment, la fiscalia d'àrea de Manresa-Igualada, també té diligències obertes per la residència de Bagà i de Tona, en aquests casos civils, i la de Capellades, que com en el cas de Sant Joan és penal. Un cop la fiscalia hagi reunit la informació necessària i estudiat cadascun dels casos decidirà si les diligències tiren endavant o queden arxivades. D'altra banda, no descarta obrir-ne de noves contra altres centres geriàtrics si tenen indicis que hi ha pogut haver irregularitats o reben denúncies de particulars.

A nivell català, actualment, la fiscalia té obertes 42 diligències penals, segons ha informat la Fiscalia General de l'Estat. En l'àmbit civil, el ministeri públic continua fent el seguiment de gairebé 80 centres. En aquest cas, es tracta de diligències per fer un seguiment de la situació als centres i per a la protecció dels usuaris. En el conjunt de l'Estat, la fiscalia té obertes 240 investigacions penals i 194 diligències civils, amb dades del 22 de juny. Hi ha un nou procediment judicial obert a un jutjat de Gavà.

La Fiscalia Provincial de Barcelona té obertes 24 diligències penals obertes, cinc més que fa una setmana. Entre aquestes noves, n'hi ha una oberta per una denúncia contra el Govern de la Generalitat, una altra per uns fets que van tenir lloc en un centre hospitalari i una tercera per uns fets en una fundació.

Altres diligències que la Fiscalia Provincial de Barcelona manté obertes són per una denúncia presentada per un particular contra l'administració; per una denúncia interposada per familiars de diferents residències geriàtriques, i per una denúncia presentada per una agrupació d'afectats per la covid-19. També es mantenen incoades diligències penals després de rebre una comunicació per part del registre civil de Sant Boi de Llobregat per defuncions en quatre residències, i una altra arran d'una comunicació de l'Agrupació Professional Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció a la Dependència (ASCAD).

La fiscalia de l'àrea de Granollers manté obertes cinc diligències penals, quatre corresponents a residències i una cinquena incoada després de la denúncia d'un particular contra personal sanitari d'un centre.

A l'àrea de Sabadell continuen obertes cinc diligències; a la de Terrassa, una mentre que ja se'n va arxivar una altra; a la de Mataró, tres; a la de Manresa-Igualada, dues, una d'elles nova d'aquesta setmana, i a la Fiscalia Provincial de Tarragona, una altra.

La Fiscalia Provincial de Girona té oberta una diligències per la denúncia interposada per una associació en relació a una residència. Tot i que la Fiscalia General de l'Estat no ho concreta en el seu comunicat, segons va publicar l'ACN la setmana passada, la fiscalia investiga el geriàtric Palafrugell Gent Gran per la mort de 36 avis durant la pandèmia, després que l'associació de familiars de residents i usuaris del centre n'informés la fiscalia.



Un nou procediment judicial

Pel que fa als procediments judicials, la fiscalia té coneixement d'un de nou obert a Catalunya per part del jutjat d'instrucció número 8 de Gavà en relació a una residència.

Continuen oberts dos procediments als jutjats de Sabadell, un d'ells per desatenció i falta de tractament, i una altra als de Cerdanyola, per presumptes delictes de falsedat en document oficial i omissió del deure de socors. També es manté oberta una investigació al jutjat número 8 de Vilanova i la Geltrú en relació a una residència, i un altre al jutjat 7 de Gavà, en relació a un altre centre.



Àmbit civil

Pel que fa a l'àmbit civil, la fiscalia manté el seguiment de gairebé 80 centres. La Fiscalia Provincial de Barcelona manté oberta una diligència que inclou el seguiment de setze residències. La de Granollers en fa el seguiment de set; la de Sabadell, 25; la de Manresa-Igualada, dues, i la de Terrassa, dotze.

A l'àrea de Vilanova i la Geltrú-Gavà, la fiscalia té tretze diligències civils obertes, una d'elles per fer un seguiment genèric. En aquests casos, la Fiscalia General de l'Estat informa que el ministeri públic està pendent d'actualitzacions de les dades remeses des de l'administració i dels registres civils de la zona. A més, la fiscalia ha demanat al Departament de Salut informació concreta d'alguna residències respecte al seguiment i monitorització del centre, així com del número de morts, el percentatge de proves PCR que s'han fet i el pla d'actuació davant de possibles repunts del virus. La resposta de Salut sobre aquests aspectes va arribar a la fiscalia el 9 de juny.

La Fiscalia Provincial de Tarragona fa el seguiment en l'àmbit civil de dues residències, i la de Girona té oberta una diligència genèrica de seguiment de residències.