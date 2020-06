Chacón: «Ha passat en una de les zones de més seguretat de la mina»

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, la igualadina Àngels Chacón, va assegurar ahir que és «inexplicable» l'accident mortal que va tenir lloc ahir al migdia a la mina d'Iberpotash a Vilafruns, ja que, segons va dir la consellera, «justament ha tingut lloc en una de les zones de més seguretat de la mina». «No és normal que passi això [dues morts a la mineria bagenca] en tan poc temps», insistia la consellera.

Chacón, en comissió al Parlament, va notificar que la mina va quedar tancada ahir de manera indefinida mentre s'investiguen les causes del sinistre. «És el que correspon ara després de tot el que ha passat», va afegir en declaracions als mitjans. A més, va avançar que tant l'empresa com la Generalitat investigaran els fets a través d'auditors internacionals «perquè no és normal que hi hagi dos accidents en tan poc temps», en referència als accidents que han costat la vida en menys d'un mes a Pau Camp, el dia 4, i ahir a Ángel Mielgo.

Chacón va donar les explicacions a preguntes del diputat de la CUP Vidal Aragonès, que va lamentar la mort en poc més de tres setmanes de dos treballadors de la mina. «Pensem que tot allò que puguem fer des del Parlament serà bo», va apuntar Aragonès.

La Intersindical-CSC reclama a la Generalitat que, com en el primer accident mortal, n'investigui les causes «per constatar la responsabilitat evident de la manca de seguretat per part de Montajes Rus i ICL». Segons apuntava el sindicat, «és responsabilitat també de la consellera Àngels Chacón evitar noves morts a costa del lucre empresarial».