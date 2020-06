Operatiu dels Mossos contra el tràfic de marihuana i el blanqueig de capitals amb entrades a Manresa i Berga

ME

Dos furgonetes dels Mossos en una de les entrades | ME

Els Mossos d'Esquadra fan aquest divendres al matí una vintena d'entrades en un dispositiu contra el tràfic de marihuana i el blanqueig de capitals. Entre els municipis on s'està duent a terme l'operatiu hi ha Manresa i Berga. Es preveu una vintena de detinguts, segons han informat fonts policials.



Els registres són en diferents punts del territori. La majoria de les entrades del dispositiu contra el tràfic de marihuana i blanqueig de capitals s'estan fent a Sabadell i a Terrassa. També a Rubí, Manresa, el Vendrell i Berga. Hi ha secret d'actuacions.