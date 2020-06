Rescaten un escalador al Pedraforca que havia quedat ferit per un llamp

Els Bombers van fer un rescat ahir al voltant de les 4 de la tarda a la muntanya del Pedraforca, al terme de Gósol, d'un escalador que estava ferit greu per l'impacte d'un llamp.

El cos de Bombers va rebre l'avís a les 4 de la tarda i va enviar al lloc dels fets dos helicòpters i tres dotacions terrestres. El ferit va ser traslladat amb helicòpter fins al camp de futbol de Gósol, on l'esperava l'helicòpter del SEM que el va traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on va ser tractat.

Els companys que anaven amb ell també van haver de ser rescatats pels Bombers pel risc que suposava estar en aquella zona en plena tempesta elèctrica.

Aquest fet no va ser l'únic que va provocar el temps ahir, i és que municipis de la comarca com Castellar de n'Hug o Gisclareny van ser alguns dels que van rebre durant la tarda d'ahir una potent pedregada provocada per la mateixa tempesta. Meteocat havia avisat que les comarques del Berguedà i el Ripollès tenien perill molt alt per temps violent, en aquest cas calamarsada.

Aquest fenomen meteorològic va deixar carrers i teulades emblanquinats amb pedres de més o menys 2 centímetres. A les 5 de la tarda, l'observatori del Clot del Moro, a Castellar de n'Hug, marcava una precipitació acumulada de 34 mm, i va ser la població més afectada de la comarca.