Operatiu dels Mossos contra el tràfic de marihuana amb entrades a Manresa i Berga

Els Mossos d'Esquadra han fet un total de 42 escorcolls i han detingut 25 persones en un dispositiu contra el tràfic de marihuana i el blanqueig de capitals a diferents punts de Catalunya.

Entre els municipis on es va portar a terme l'operatiu, hi havia Manresa i Berga, encara que segons han informat fonts policials el gruix de l'operatiu es va fer a Sabadell i Terrassa. Tot i això, a part d'aquestes localitats i de Manresa i Berga, també es van fer actuacions a Rubí i el Vendrell, tot i que els Mossos d'Esquadra ara per ara no han concretat més detalls.

En l'operatiu policial es van intervenir un total de 15 plantacions de marihuana i també 150.000 euros en efectiu. A més dels 200 agents dels Mossos d'Esquadra hi van participar una seixantena de tècnics d'Endesa, ja que s'han detectat 20 connexions fraudulentes a la xarxa.