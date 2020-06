Entren a presó dos homes per vendre droga des d'un domicili d'Hostalets de Pierola

Dos homes, de 51 i 48 anys, de nacionalitat espanyola i veïns d'Hostalets de Pierola i Piera, van ser detinguts el passat 20 de juny com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació va iniciar-se el passat mes de març quan els mossos van saber que en un pis d'Hostalets de Pierola es podria estar portant a terme venda de droga al detall.

Els agents van estar fent diverses indagacions i van detectar que, fins hi tot durant el confinament de l'estat l'alarma, l'activitat continuava funcionant. Per aquest motiu, van denunciar diversos clients i van decomissar un total de 10,11 grams de cocaïna i 10,01 grams de marihuana.

Amb l'autorització corresponent, els mossos van fer una entrada al domicili on van identificar els dos homes i hi van trobar un total de 425 euros, 13,06 grams de cocaïna i 13 pastilles d'èxtasi. També van trobar una bàscula de precisió i bossetes petites per preparar les dosis.

Els detinguts, que tenien antecedents, van passar el dia 22 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada, el qual va decretar el seu ingrés a presó.