Un camió topa contra un embornal a Clariana de Cardener

Un camió ha patit una sortida de via aquest migdia a Clariana de Cardener on ha acabat topat contra una embornal, segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat. Segons les mateixes fonts, l'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 75 de la C-55 a les 13:54h i no s'ha hagut d'evacuar ningú a cap centre sanitari.