Detenen dos homes per vendre droga als Hostalets de Pierola

Dos homes, de 51 i 48 anys, de nacionalitat espanyola i veïns dels Hostalets de Pierola i Piera, van ser detinguts el 20 de juny com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. La investigació va iniciar-se el mes de març passat, quan els mossos van saber que en un pis dels Hostalets de Pierola es podria estar portant a terme venda de droga al detall. Els Mossos van entrar al domicili on van identificar els homes i hi van trobar un total de 425 euros, 13,06 grams de cocaïna i 13 pastilles d'èxtasi. També van trobar una bàscula de precisió i bossetes.